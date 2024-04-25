Balatro спіткав шалений успіх, на хвилі якого гру почали пильно розглядати "під мікроскопом".

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Проєкт від розробника-одинака під ніком LocalThunk дарує геймерам унікальне поєднання жанру rougelike, карткової гри та покеру.

З моменту релізу 20 лютого 2024 року гру придбало понад 1 мільйон користувачів, а оцінки на metacritic – 90/100 від критиків та 8.5/10 від гравців, роблять Balatro серйозним фаворитом на звання найкращої інді-гри 2024 року.

Трейлер Balatro – дивитися відео

Через такий успіх, до проєкту та його розробника прикута увага великої кількості людей, в тому числі колег по цеху.

Один з них нещодавно оприлюднив у мережі шматок коду гри, що своєрідним чином зганьбило LocalThunk.

Якщо коротко, то виявилося, що код Balatro – це суцільний хаос. Десь він занадто простий, десь зовсім не оптимізований, а десь й узагалі ігнорує усі негласні "правила" програмування.

У зв'язку з цим у мережі розпочалася жорстка дискусія: дехто висміював LocalThunk за таку "брудну" роботу, інші ж підтримали автора гри.

Пам’ятайте, що мета – зробити гру, а не створювати найохайніші та найелегантніші системи коду, – написав у підтримку розробника Balatro колишній працівник Rockstar та Activision Тоні Гоуланд.

Невдовзі з відповіддю з'явився і сам творець Balatro.

LocalThunk погодився, що код його гри "безладний", зазначивши, що він "тримається на надіях і мріях" і пожартував, що "цього вас не навчать на шикарному курсі з програмної інженерії".

Це не ідеально, але я знаю, де знаходиться кожна річ, і я єдиний, хто повинен її підтримувати (гру – ред.), тому для мене це все має сенс. Якщо це тупо і працює, то це не тупо!, – заявив розробник.

Зрештою, LocalThunk і справді має рацію, оскільки якщо гра подобається і приносить задоволення людям, а до всього ще й потрапила в топи продажів у Steam, кому яка різниця як виглядають її нутрощі.