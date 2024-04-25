Balatro постиг оглушительный успех, на волне которого игру начали пристально рассматривать "под микроскопом".

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Проект от разработчика-одиночки под ником LocalThunk дарит геймерам уникальное сочетание жанра rougelike, карточной игры и покера.

С момента релиза 20 февраля 2024 года игру приобрело более 1 миллиона пользователей, а оценки на metacritic – 90/100 от критиков и 8.5/10 от игроков, делают Balatro серьезным фаворитом на звание лучшей инди-игры 2024 года.

Трейлер Balatro – смотреть видео

Из-за такого успеха, к проекту и его разработчику приковано внимание большого количества людей, в том числе коллег по цеху.

Один из них недавно обнародовал в сети кусок кода игры, что своеобразным образом опозорило LocalThunk.

Если коротко, то оказалось, что код Balatro – это сплошной хаос. Где-то он слишком простой, где-то совсем не оптимизирован, а где-то и вообще игнорирует все негласные "правила" программирования.

В связи с этим в сети началась жесткая дискуссия: некоторые высмеивали LocalThunk за такую "грязную" работу, другие же поддержали автора игры.

Помните, что цель – сделать игру, а не создавать самые опрятные и элегантные системы кода, – написал в поддержку разработчика Balatro бывший работник Rockstar и Activision Тони Гоуланд.

Вскоре с ответом появился и сам создатель Balatro.

LocalThunk согласился, что код его игры "беспорядочный", отметив, что он "держится на надеждах и мечтах" и пошутил, что "этому вас не научат на шикарном курсе по программной инженерии".

Это не идеально, но я знаю, где находится каждая вещь, и я единственный, кто должен ее поддерживать (игру – ред.), поэтому для меня это все имеет смысл. Если это тупо и работает, то это не тупо!, – заявил разработчик.

В конце концов, LocalThunk действительно прав, поскольку если игра нравится и приносит удовольствие людям, а ко всему еще и попала в топы продаж в Steam, кому какая разница как выглядят ее "внутренности".