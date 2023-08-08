Baldur's Gate 3 підірвала мережу своїм вдалим релізом. Рольова гра, розміщена у світі DnD, привернула увагу як критиків, так і шанувальників, багато з яких вклали в гру багато годин свого часу.

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"Сексуальна озвучка" Baldur's Gate 3

Ще одна частина гри, яка добре сподобалася геймерам – це різноманітні не дуже сімейні сцени сексу та оголення, які трапляються під час подорожі. Одна конкретна зустріч з ельфійським вампіром і ведмедем змусила всіх ніяковіти.

Тепер один з акторів озвучки Алекс Джордан заявив, що його залучили до гри виключно для того, щоб озвучувати сексуальні сцени Baldur's Gate 3.

Вони сказали: "Ні, ми пропонуємо не роль. Боюся, ми закінчили записувати всі ці речі. Нам потрібні сексуальні звуки. Ти хочеш зробити сексуальні звуки?"

– розповів Алекс Джордан.

Актор вирішив не втрачати цієї нагоди, тож погодився на пропозицію. Він розповів, що під час роботи йому довелося видавати багато непритаманних звуків, а також часто цілувати власну руку.