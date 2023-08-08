Baldur's Gate 3 взорвала сеть своим удачным релизом. Ролевая игра, размещенная в мире DnD, привлекла внимание как критиков, так и поклонников, многие из которых вложили в игру многие часы своего времени.

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"Сексуальная озвучка" Baldur's Gate 3

Еще одна часть игры, хорошо понравившейся геймерам – это разнообразные не очень семейные сцены секса и обнажения, которые случаются во время путешествия. Одна конкретная встреча с эльфийским вампиром и медведем заставила всех смущаться.

Теперь один из актеров озвучки Алекс Джордан заявил, что его привлекли к игре исключительно для того, чтобы озвучивать сексуальные сцены Baldur's Gate 3.

Они сказали: "Нет, мы предлагаем не роль. Боюсь, мы закончили записывать все эти вещи. Нам нужны сексуальные звуки. Ты хочешь сделать сексуальные звуки?"

– рассказал Алекс Джордан.

Актер решил не терять этого случая, поэтому согласился на предложение. Он рассказал, что во время работы ему пришлось издавать много несуразных звуков, а также часто целовать собственную руку.