Baldur's Gate 3 може бути доволі складною грою. Втім, геймери все одно шукають все нові й креативніші методи її проходження.

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Цікаве проходження Baldur's Gate 3

Fracture поділився своїм досягненням у двогодинному відео на ютубі. У ньому геймер розповідає, як він пройшов гру, не підвищуючи рівень жодного члена своєї групи.

Я не планую намагатися просто пропустити весь вміст, щоб технічно пройти гру. Я дійсно хочу грати,

– пояснив геймер на початку відео.

Для свого проходження Fracture обрав чарівника з високим рівнем харизми. Це мало б допомогти йому вийти з багатьох складних ситуацій в грі. Втім, такий вибір має й свої недоліки – низький рівень здоров'я в персонажа.

Проходження Baldur's Gate 3 персонажем 1 рівня: дивіться відео

Значна частина пробігу залежить від використання харизми чи прихованості, щоб уникнути бою, а також використання невеликої ілюзії, вибухівки та височин для перемоги над неминучими ворогами.

Зрештою, Fracture зміг пройти гру та перемогти фінального боса – у спосіб, який потрібно побачити, щоб у нього повірити. Геймер довів, що такий варіант проходження теж можливий.