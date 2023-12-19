Baldur's Gate 3 может быть достаточно сложной игрой. Впрочем, геймеры все равно ищут все новые и более креативные методы ее прохождения.

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Интересное прохождение Baldur's Gate 3

Fracture поделился своим достижением в двухчасовом видео на ютубе. В нем геймер рассказывает, как он прошел игру, не повышая ни одного члена своей группы.

Я не собираюсь пытаться просто пропустить все содержимое, чтобы технически пройти игру. Я действительно хочу играть,

– объяснил геймер в начале видео.

Для своего прохождения Fracture выбрал волшебника с высоким уровнем харизмы. Это должно помочь ему выйти из многих сложных ситуаций в игре. Впрочем, такой выбор имеет свои недостатки – низкий уровень здоровья у персонажа.

Прохождение Baldur's Gate 3 персонажем 1 уровня: смотрите видео

Значительная часть пробега зависит от использования харизмы или скрытности во избежание боя, а также использования небольшой иллюзии, взрывчатки и возвышенностей для победы над неизбежными врагами.

В конце концов, Fracture смог пройти игру и победить финального босса – способом, который нужно увидеть, чтобы в него поверить. Геймер доказал, что такой вариант прохождения тоже возможен.