Baldur's Gate 3 купували навіть у Ватикані – розробники поділилися кумедною статистикою
Краща RPG останніх років привернула увагу величезної кількості геймерів, але справжнім здивуванням стала інформація від Larian Studios про те, що Baldur's Gate 3 купували навіть у Ватикані.
Один з директорів Larian Studios – Майкл Доус поділився вельми цікавою статистикою щодо продажів Baldur's Gate 3, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку розробника у соцмережі X.
Цікаво Найкращі модифікації для Baldur's Gate 3 – творці гри рекомендують
Навіть у Ватикані зацінили BG 3
Як виявилося, серед мільйонів проданих копій найкращої гри 2023 року є дві куплені жителями найменшої держави у світі – Ватикану.
Про це розповів директор видавничого відділу Larian Майкл Доус у себе в X.
Розробник також додав, що окрім проданих ігор, ще один ватиканський користувач Steam має RPG у списку бажаного. Доус пожартував, що воліє думати, що це сам Папа римський Франциск.
Продано дві копії Baldur's Gate 3 у Ватикані з однією у списку бажань. Я хотів би думати, що останній – це просто Папа, який чекає, поки у нього з'явиться вільна хвилинка. Хотів би я побачити їхній список модифікацій,
– написав один з директорів студії.
Оскільки за останніми даними населення Ватикану становить 764 людини, то така можливість суто статистично цілком ймовірна, що неабияк розважило фанатів гри у коментарях до допису.