Директор Baldur's Gate 3 розповів, коли гра вийде на Xbox

Після свого релізу гра Baldur's Gate 3 захопила мільйони шанувальників в усьому світі. Втім, поки що гра вийшла лише на ПК, а от геймери з PS5 чи Xbox Series X/S досі очікують можливості пограти.

Гра на PlayStation 5 вийде вже 6 вересня 2023 року. А от про вихід Baldur's Gate 3 на консолях Xbox досі було відомо лише, що це відбудеться до кінця 2023 року.

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Коли Baldur's Gate 3 вийде на Xbox

Тепер з'явилися більш конкретні й навіть дещо ближчі терміни виходу гри на консолі. Директор Baldur's Gate 3 Свен Вінке в інтерв'ю повідомив, що гра вийде на Xbox Series X/S у період вересня – листопада 2023 року.

Оскільки Larian Studios дражнить шанувальників масштабними оновленнями Baldur's Gate 3, здається, що залишилося багато роботи, щоб зайняти команду розробників до кінця року.

Трейлер гри Baldur's Gate 3: дивіться відео

За словами Вінке, версія гри для PS5 і різні виправлення для ПК залишаються пріоритетними, перш ніж команда повністю переключиться на Xbox. Втім, він додав: "версія Xbox Series X вже була в хорошій формі минулого разу, коли він востаннє її бачив".