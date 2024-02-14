Новий патч Baldur's Gate 3 важить 21 гігабайт: чого від нього очікувати

Наступне велике оновлення для Baldur's Gate 3 вже на підході. Розробники розповіли про деякі зміни, які воно принесе. Патч займає аж 21 гігабайт і вийде одночасно на ПК, Xbox серії X/S та PS5. Ось короткий огляд того, що на нас чекає.

Що нового в Baldur’s Gate 3

Патч 6 містить покращені смайлики, нові анімації простою в таборі, нові легендарні дії в режимі честі та безліч виправлень проблем, про які повідомляли гравці.

Розробники також покращили процес поцілунків з вашим романтичним партнером у грі.

"Хоча невеликі фізичні вправи корисні для тіла, бігати туди-сюди між членами групи, щоб видалити їх, може бути втомливо. Тепер ви зможете видалити завербованого компаньйона з вашої групи під час розмови з компаньйоном, яким хочете його замінити", – йдеться в одному з повідомлень.

Shield Bash повертається. Здібності Shield Bash та Rebuke of the Mighty було виправлено, тож тепер вони будуть спрацьовувати коректно.

"Цього місяця ми також хочемо допомогти вам потренувати любов до себе, переконавшись, що ви — зірка шоу. У Патчі 6 автоматично запущений діалог тепер намагатиметься надати пріоритет вашому аватару як головному спікеру, тож члени вашої групи більше не крастимуть у вас увагу!" – додають Larian Studios.

Розробники також зазначили, що патч виявився величезним. Саме оновлення займає 21 гігабайт, а процес встановлення вимагає приблизно 150 гігабайтів пам'яті на ПК та SteamDeck. Тож якщо вам не вистачатиме місця, компанія рекомендує видалити встановлену гру й завантажити її заново в уже виправленому вигляді.

Baldur's Gate 3 можна грати на ПК, Xbox Series X/S та PS5. Точної дати виходу Патчу 6 іще немає, але розробники обіцяють, що це буде "досить скоро". Гравцям на Mac доведеться зачекати трохи довше.