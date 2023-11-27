Baldur's Gate 3 – це не просто одна з найбільших релізів відеоігор 2023 року. Її неймовірна масова привабливість зробила її однією з найпопулярніших ігор усіх часів.

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Патч "поламав" Baldur's Gate 3

Ранні проблеми з фінальним актом гри Larian Studios спершу змогла вирішити, але в останньому патчі гри вони знову підняли свою потворну голову. Гравці Baldur's Gate 3 повідомляють про численні проблеми після чергового патчу.

Зокрема, геймери повідомляють про проблеми з компаньйонами, які не слідкують за персонажем гравця, NPC і несправні взаємодії призупиняють прогрес, а також виникли проблеми зі збереженням або завантаженням гри.

Я був у своєму другому проходженні, і гра стає неможливою після досягнення третього акту,

– поскаржився один з гравців.

Користувачі в коментарях звернулися до Larian Studios з проханням виправити гру якомога швидше. Поки гравці на ПК і PlayStation 5 зараз борються з цими проблемами в фінальній дії Baldur's Gate 3, набагато більша проблема турбує користувачів Xbox.

Усі 3 дії Baldur’s Gate 3 наразі не можна відтворити на консолі. Larian оголосить про рішення цієї конкретної проблеми на Game Awards 8 грудня 2023 року.