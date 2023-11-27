Baldur's Gate 3 – это не просто один из самых больших релизов видеоигр 2023 года. Ее невероятная массовая привлекательность сделала ее одной из самых популярных игр всех времен.

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Патч "поломал" Baldur's Gate 3

Ранние проблемы с финальным актом игры Larian Studios сначала смогла решить, но в последнем патче игры они снова подняли свою безобразную голову. Игроки Baldur's Gate 3 сообщают о многочисленных проблемах после очередного патча.

В частности, геймеры сообщают о проблемах с компаньонами, не следующими за персонажем игрока, NPC и неисправные взаимодействия приостанавливают прогресс, а также возникли проблемы с сохранением или загрузкой игры.

Я был в своем втором прохождении, и игра становится невозможной после достижения третьего акта,

– пожаловался один из игроков.

Пользователи в комментариях обратились к Larian Studios с просьбой исправить игру как можно скорее. Пока игроки на ПК и PlayStation 5 сейчас борются с этими проблемами в финальном действии Baldur's Gate 3, гораздо большая проблема беспокоит пользователей Xbox.

Все 3 акты Baldur's Gate 3 нельзя воспроизвести на консоли. Larian объявит о решении этой конкретной проблемы на Game Awards 8 декабря 2023 года.