Безкоштовне доповнення для Baldur's Gate 3 додає в гру нову локацію та 8 годин контенту

Фанати культової рольової гри Baldur's Gate 3 отримали можливість безкоштовно випробувати нову масштабну кампанію, що розгорнеться на додатковій локації.

Інді-розробник випустив проєкт, який додає в гру велику локацію, розраховану на багатогодинне проходження, інформує Gamerant.

Нова гра на базі Baldur's Gate 3?

Модифікація під назвою The Sunless Citadel пропонує гравцям окрему сюжетну пригоду. Автор під ніком Batilfly витратив близько шести місяців на розробку локації, що пропонує новий ігровий режим, який він описує як "короткий лінійний данжн-кроул".

Суть полягає в лінійному дослідженні небезпечного підземелля, проходження якого займає приблизно 7-8 годин. Проєкт повністю підтримує кооперативний режим для групи до 4 осіб, що дозволяє досліджувати темні коридори разом із товаришами.

У цій "грі" на базі BG 3 вже працюють діалоги з персонажами, однак деякі механіки поки залишаються на стадії розробки.

Трейлер доповнення: дивіться відео

Зараз проєкт доступний безкоштовно для користувачів персональних комп'ютерів на платформі Nexus Mods.

Творець кампанії зазначає, що "гра" поки не має повноцінної системи табору через технічні складнощі її реалізації. Крім того, у цій версії ще відсутнє відстеження квестів і автоматичне оновлення журналу завдань.

Попри ці тимчасові обмеження, ентузіаст планує продовжувати вдосконалення проєкту та додавати нові функції у наступних оновленнях.

Студія Larian Studios надала гравцям зручний інструментарій для створення модифікацій, що дозволяє фанатам розвивати Baldur's Gate 3 за прикладом таких довгожителів, як The Elder Scrolls V: Skyrim. На відміну від Rockstar, які висунули цілий список вимог до модів для GTA 6.

Завдяки зусиллям таких творців гра продовжує отримувати новий контент через роки після офіційного релізу.