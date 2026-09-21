Список обмежень від розробників

Новий посібник для спільноти охоплює правила щодо створення модів для всіх проєктів компанії, включно з довгоочікуваною шостою частиною франшизи GTA. Автори, наприклад, категорично заборонили повторно використовувати вміст з будь-яких ігор студії, розширювати офіційні сюжетні лінії чи змінювати персонажів, пише TheGamer.

Крім того, розробники заборонили запуск ігор на неофіційному обладнанні, використання чужої інтелектуальної власності, відтворення реальних локацій, а також використання зовнішності чи голосів реальних людей. Також під заборону потрапили чити для офіційних мережевих сервісів і монетизація фанатських розробок.

І якщо одні пункти є цілком справедливими, то, наприклад, заборона змінювати персонажів руйнує цілий клас модів, метою яких є заміна моделі головного героя на кого завгодно – Волдеморта, Індіану Джонса, Дарта Вейдера, стовп чи банан.

Загроза для довговічності гри та популярності на комп'ютерах

Попри те, що боротьба з читерами або захист від юридичних ризиків виглядають виправдано, більшість вимог унеможливлює існування найпопулярніших фанатських творінь. Саме модифікації підтримували високий інтерес до GTA 5 упродовж багатьох років і забезпечили грі довголіття на комп'ютерах.

До прикладу, відомі рольові сервери NoPixel починалися як звичайна фанатська ініціатива, а сьогодні вони приносять значний прибуток самій студії. Нові правила перекреслюють подібні розробки ще на етапі ідеї.

Конфлікти з модерами та судові позови

Студія Rockstar та видавець Take-Two вже мають суперечливу історію знищення масштабних фанатських проєктів. Нещодавно компанія примусово закрила декілька модифікацій, які повертали вирізаний вміст або додавали класичну карту Liberty City у п'яту частину серії.

Проте деякі розробники модів відмовилися відступати і вирішили захищати свої розробки у суді проти Take-Two. Така безкомпромісна позиція компанії створює серйозний ризик для майбутнього GTA 6, оскільки розчаровані гравці можуть втратити інтерес до проєкту після завершення основної сюжетної лінії.