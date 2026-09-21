Список ограничений от разработчиков

Новое руководство для сообщества охватывает правила по созданию модов для всех проектов компании, включая долгожданную шестую часть франшизы GTA. Авторы, например, категорически запретили повторно использовать контент из любых игр студии, расширять официальные сюжетные линии или изменять персонажей, пишет TheGamer.

Кроме того, разработчики запретили запуск игр на неофициальном оборудовании, использование чужой интеллектуальной собственности, воссоздание реальных локаций, а также использование внешности или голосов реальных людей. Также под запрет попали читы для официальных сетевых сервисов и монетизация фанатских разработок.

И если одни пункты вполне справедливы, то, например, запрет на изменение персонажей уничтожает целый класс модов, целью которых является замена модели главного героя на кого угодно – Волдеморта, Индиану Джонса, Дарта Вейдера, столб или банан.

Угроза долговечности игры и ее популярности на компьютерах

Несмотря на то, что борьба с читерами или защита от юридических рисков выглядят оправданными, большинство требований делает невозможным существование самых популярных фанатских творений. Именно модификации поддерживали высокий интерес к GTA 5 на протяжении многих лет и обеспечили игре долголетие на компьютерах.

Например, известные ролевые серверы NoPixel начинались как обычная фанатская инициатива, а сегодня они приносят значительную прибыль самой студии. Новые правила ставят крест на подобных разработках еще на этапе идеи.

Конфликты с модерами и судебные иски

Студия Rockstar и издатель Take-Two уже имеют противоречивую историю уничтожения масштабных фанатских проектов. Недавно компания принудительно закрыла несколько модификаций, которые возвращали удаленный контент или добавляли классическую карту Liberty City в пятую часть серии.

Однако некоторые разработчики модов отказались сдаваться и решили защищать свои разработки в суде против Take-Two. Такая бескомпромиссная позиция компании создает серьезный риск для будущего GTA 6, поскольку разочарованные игроки могут потерять интерес к проекту после завершения основной сюжетной линии.