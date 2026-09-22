Инди-разработчик выпустил проект, который добавляет в игру большую локацию, рассчитанную на многочасовое прохождение, сообщает Gamerant.

Новая игра на базе Baldur's Gate 3?

Модификация под названием The Sunless Citadel предлагает игрокам отдельное сюжетное приключение. Автор под ником Batilfly потратил около шести месяцев на разработку локации, предлагающей новый игровой режим, который он описывает как "короткий линейный данжн-кроул".

Суть заключается в линейном исследовании опасного подземелья, прохождение которого занимает примерно 7-8 часов. Проект полностью поддерживает кооперативный режим для группы до 4 человек, что позволяет исследовать темные коридоры вместе с товарищами.

В этой "игре" на базе BG 3 уже работают диалоги с персонажами, однако некоторые механики пока остаются на стадии разработки.

Трейлер дополнения: смотрите видео

Сейчас проект доступен бесплатно для пользователей персональных компьютеров на платформе Nexus Mods.

Автор кампании отмечает, что "игра" пока не имеет полноценной системы лагеря из-за технических сложностей ее реализации. Кроме того, в этой версии еще отсутствует отслеживание квестов и автоматическое обновление журнала заданий.

Несмотря на эти временные ограничения, энтузиаст планирует продолжать совершенствовать проект и добавлять новые функции в следующих обновлениях.

Студия Larian Studios предоставила игрокам удобный инструментарий для создания модификаций, что позволяет фанатам развивать Baldur's Gate 3 по примеру таких долгожителей, как The Elder Scrolls V: Skyrim. В отличие от Rockstar, которая выдвинула целый список требований к модам для GTA 6.

Благодаря усилиям таких создателей игра продолжает получать новый контент спустя годы после официального релиза.