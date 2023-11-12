10 листопада відбулася церемонія вручення премії Golden Joystick Awards 2023 і справжніми тріумфаторами на ній стали Larian Studios, повідомляє 24 Канал.
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Baldur's Gate 3 побила рекорд за кількістю нагород, отриманих за одну церемонію, який до цього належав Naughty Dog та їхній The Last of Us Part II, яка у 2020 році здобула першість одразу у шести номінаціях.
У загальній складності Larian мали честь перемогти у семи категоріях, у тому числі й найголовніших – за кращу студію та кращу гру року.
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Цікаво, що найтитулованішою грою в історії Golden Joystick Awards все ще залишається The Witcher 3, яка має у своєму активі цілих десять нагород, щоправда, п'ять з них проєкт отримав уже після релізу у 2015 році.
Найуспішнішою франшизою в історії премії є GTA, якій за довгі роки існування вдалося отримати 21 нагороду.
Повний список переможців Golden Joystick Awards 2023 виглядає наступним чином:
- Найкраща оповідь – Baldur’s Gate 3
- Досі граємо – No Man’s Sky
- Найкращий візуальний дизайн – Baldur’s Gate 3
- Студія року – Larian Studios
- Найкраще доповнення – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Найкраща інді-гра – Sea of Stars
- Найкраща гра для VR – Horizon Call of the Mountain
- Найкраща багатокористувацька гра – Mortal Kombat 1
- Найкраще аудіо – Final Fantasy XVI
- Найкращий ігровий трейлер – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Найкраща гра у стрімінгу – Valorant
- Найкраща ігрова спільнота – Baldur’s Gate 3
- Найкраще ігрове обладнання – PSVR 2
- Прорив року – Coccoon (від Geometric Interactive)
- Вибір критиків – Alan Wake II
- Найкращий виконавець головної ролі – Бен Старр (Final Fantasy XVI)
- Найкращий виконавець другорядної ролі – Ніл Ньюборн (Астаріон у Baldur's Gate 3)
- Гра року на консолях Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Гра року на ПК – Baldur’s Gate 3
- Гра року на Xbox – Starfield
- Гра року на PlayStation – Resident Evil 4
- Найочікуваніша гра – Final Fantasy 7 Rebirth
- Абсолютна Гра Року – Baldur’s Gate 3