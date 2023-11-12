10 ноября состоялась церемония вручения премии Golden Joystick Awards 2023 и настоящими триумфаторами на ней стали Larian Studios, сообщает 24 Канал.
Интересно Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх
Baldur's Gate 3 побила рекорд по количеству наград, полученных за одну церемонию, до этого принадлежавший Naughty Dog и The Last of Us Part II, которая в 2020 году получила первенство сразу в шести номинациях.
В общей сложности Larian имели честь победить в семи категориях, в том числе и главных – за лучшую студию и лучшую игру года.
Трейлер BG 3: смотреть видео
Интересно, что самой титулованной игрой в истории Golden Joystick Awards все еще остается The Witcher 3, которая имеет в своем активе целых десять наград, правда, пять из них проект получил уже после релиза в 2015 году.
Самой успешной франшизой в истории премии является GTA, которой за долгие годы существования удалось получить 21 награду.
Полный список победителей Golden Joystick Awards 2023 выглядит следующим образом:
- Лучший рассказ – Baldur's Gate 3
- До сих пор играем – No Man's Sky
- Лучший визуальный дизайн – Baldur's Gate 3
- Студия года – Larian Studios
- Лучшее дополнение – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Лучшая инди-игра – Sea of Stars
- Лучшая игра для VR – Horizon Call of the Mountain
- Лучшая многопользовательская игра – Mortal Kombat 1
- Лучшее аудио – Final Fantasy XVI
- Лучший игровой трейлер – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Лучшая игра в стриминге – Valorant
- Лучшее игровое сообщество – Baldur's Gate 3
- Лучшее игровое оборудование – PSVR 2
- Прорыв года – Coccoon (от Geometric Interactive)
- Выбор критиков – Alan Wake II
- Лучший исполнитель главной роли – Бен Старр (Final Fantasy XVI)
- Лучший исполнитель второстепенной роли – Нил Ньюборн (Астарион в Baldur's Gate 3)
- Игра года на консолях Nintendo – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Игра года на ПК – Baldur's Gate 3
- Игра года на Xbox – Starfield
- Игра года на PlayStation – Resident Evil 4
- Самая ожидаемая игра – Final Fantasy 7 Rebirth
- Абсолютная Игра Года – Baldur's Gate 3