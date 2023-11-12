10 ноября состоялась церемония вручения премии Golden Joystick Awards 2023 и настоящими триумфаторами на ней стали Larian Studios, сообщает 24 Канал.

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Baldur's Gate 3 побила рекорд по количеству наград, полученных за одну церемонию, до этого принадлежавший Naughty Dog и The Last of Us Part II, которая в 2020 году получила первенство сразу в шести номинациях.

В общей сложности Larian имели честь победить в семи категориях, в том числе и главных – за лучшую студию и лучшую игру года.

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Интересно, что самой титулованной игрой в истории Golden Joystick Awards все еще остается The Witcher 3, которая имеет в своем активе целых десять наград, правда, пять из них проект получил уже после релиза в 2015 году.

Самой успешной франшизой в истории премии является GTA, которой за долгие годы существования удалось получить 21 награду.

Полный список победителей Golden Joystick Awards 2023 выглядит следующим образом:

  • Лучший рассказ – Baldur's Gate 3
  • До сих пор играем – No Man's Sky
  • Лучший визуальный дизайн – Baldur's Gate 3
  • Студия года – Larian Studios
  • Лучшее дополнение – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Лучшая инди-игра – Sea of Stars
  • Лучшая игра для VR – Horizon Call of the Mountain
  • Лучшая многопользовательская игра – Mortal Kombat 1
  • Лучшее аудио – Final Fantasy XVI
  • Лучший игровой трейлер – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Лучшая игра в стриминге – Valorant
  • Лучшее игровое сообщество – Baldur's Gate 3
  • Лучшее игровое оборудование – PSVR 2
  • Прорыв года – Coccoon (от Geometric Interactive)
  • Выбор критиков – Alan Wake II
  • Лучший исполнитель главной роли – Бен Старр (Final Fantasy XVI)
  • Лучший исполнитель второстепенной роли – Нил Ньюборн (Астарион в Baldur's Gate 3)
  • Игра года на консолях Nintendo – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Игра года на ПК – Baldur's Gate 3
  • Игра года на Xbox – Starfield
  • Игра года на PlayStation – Resident Evil 4
  • Самая ожидаемая игра – Final Fantasy 7 Rebirth
  • Абсолютная Игра Года – Baldur's Gate 3