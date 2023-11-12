Baldur's Gate 3 побила рекорд The Last of Us 2 на Golden Joystick Awards 2023

Відгриміла перша важлива церемонія нагородження відеоігор у 2023 році – Golden Joystick Awards, де тріумфатором стала Baldur's Gate 3, якій вдалося побити рекорд The Last of Us 2 за кількістю перемог у різних номінаціях.

10 листопада відбулася церемонія вручення премії Golden Joystick Awards 2023 і справжніми тріумфаторами на ній стали Larian Studios, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Відомі не лише в кіно: шість голлівудських акторів, які з'являлися у відеоіграх

Baldur's Gate 3 побила рекорд за кількістю нагород, отриманих за одну церемонію, який до цього належав Naughty Dog та їхній The Last of Us Part II, яка у 2020 році здобула першість одразу у шести номінаціях.

У загальній складності Larian мали честь перемогти у семи категоріях, у тому числі й найголовніших – за кращу студію та кращу гру року.

Трейлер BG 3: дивитися відео

Цікаво, що найтитулованішою грою в історії Golden Joystick Awards все ще залишається The Witcher 3, яка має у своєму активі цілих десять нагород, щоправда, п'ять з них проєкт отримав уже після релізу у 2015 році.

Найуспішнішою франшизою в історії премії є GTA, якій за довгі роки існування вдалося отримати 21 нагороду.

Повний список переможців Golden Joystick Awards 2023 виглядає наступним чином: