Baldur's Gate 3 побила рекорд The Last of Us 2 на Golden Joystick Awards 2023

12 листопада 2023, 12:25
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Відгриміла перша важлива церемонія нагородження відеоігор у 2023 році – Golden Joystick Awards, де тріумфатором стала Baldur's Gate 3, якій вдалося побити рекорд The Last of Us 2 за кількістю перемог у різних номінаціях.

10 листопада відбулася церемонія вручення премії Golden Joystick Awards 2023 і справжніми тріумфаторами на ній стали Larian Studios, повідомляє 24 Канал.

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Baldur's Gate 3 побила рекорд за кількістю нагород, отриманих за одну церемонію, який до цього належав Naughty Dog та їхній The Last of Us Part II, яка у 2020 році здобула першість одразу у шести номінаціях.

У загальній складності Larian мали честь перемогти у семи категоріях, у тому числі й найголовніших – за кращу студію та кращу гру року.

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Цікаво, що найтитулованішою грою в історії Golden Joystick Awards все ще залишається The Witcher 3, яка має у своєму активі цілих десять нагород, щоправда, п'ять з них проєкт отримав уже після релізу у 2015 році.

Найуспішнішою франшизою в історії премії є GTA, якій за довгі роки існування вдалося отримати 21 нагороду.

Повний список переможців Golden Joystick Awards 2023 виглядає наступним чином:

  • Найкраща оповідь – Baldur’s Gate 3
  • Досі граємо – No Man’s Sky
  • Найкращий візуальний дизайн – Baldur’s Gate 3
  • Студія року – Larian Studios 
  • Найкраще доповнення – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Найкраща інді-гра – Sea of Stars
  • Найкраща гра для VR – Horizon Call of the Mountain
  • Найкраща багатокористувацька гра – Mortal Kombat 1
  • Найкраще аудіо – Final Fantasy XVI
  • Найкращий ігровий трейлер – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Найкраща гра у стрімінгу – Valorant
  • Найкраща ігрова спільнота – Baldur’s Gate 3
  • Найкраще ігрове обладнання – PSVR 2
  • Прорив року – Coccoon (від Geometric Interactive)
  • Вибір критиків – Alan Wake II
  • Найкращий виконавець головної ролі – Бен Старр (Final Fantasy XVI)
  • Найкращий виконавець другорядної ролі – Ніл Ньюборн (Астаріон у Baldur's Gate 3)
  • Гра року на консолях Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Гра року на ПК – Baldur’s Gate 3
  • Гра року на Xbox – Starfield
  • Гра року на PlayStation – Resident Evil 4
  • Найочікуваніша гра – Final Fantasy 7 Rebirth
  • Абсолютна Гра Року – Baldur’s Gate 3
Автор: Максим Задворський