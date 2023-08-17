Ігрові челенджі – це невіднятна складова геймерської спільноти. Популярною їх категорією є "спідрани" – проходження з метою завершити гру за якомога коротший час.

Цікаво Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Однак і в них є свої підкатегорії, серед яких ну зовсім специфічна – "секс спідрани".

Їх мета, як можна здогадатися, полягає у тому, щоб зі старту гри якнайшвидше дійти до інтиму. Зрозуміло, що у не у всіх проєктах це можливо, однак у Baldur's Gate 3 є досить багато персонажів з якими можна закрутити романтичні стосунки.

Саме тому поява такого рекорду у грі від Larian Studios була лише питанням часу.

Підкорилося ж досягнення геймеру під ніком Mae, який підкорив серце одного з компаньйонів за неймовірні 7 хвилин 54 секунди.

Увесь процес ловелас зафільмував та виклав на позір публіки, а його "обраницею" стала ґітьянкі Лей'зель.

"Секс спідран" у BG 3: дивитися відео

Цікаво те, що саме Mae наразі є автором і традиційного рекордного спідрану, адже усю гру йому вдалося пройти всього за 10 хвилин і 3 секунди.