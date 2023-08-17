Игровые челленжи – это неотъемлемая составляющая геймерского сообщества. Популярной их категорией являются "спидраны" – прохождение с целью завершить игру за как можно более короткое время.

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Однако и у них есть свои подкатегории, среди которых ну совсем специфическая – "секс спидраны".

Их цель, как можно догадаться, состоит в том, чтобы со старта игры как можно быстрее дойти до интима. Понятно, что не во всех проектах это возможно, однако в Baldur's Gate 3 есть достаточно много персонажей с которыми можно закрутить романтические отношения.

Именно поэтому появление такого рекорда в игре от Larian Studios было лишь вопросом времени.

Покорилось же достижение геймеру под ником Mae, покорившему сердце одного из компаньонов за невероятные 7 минут 54 секунды.

Весь процесс ловелас снял на видео и выложил на ютуб, а его "избранницей" стала гитьянки Лей'зель.

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Интересно то, что именно Mae является автором и традиционного рекордного спидрана, ведь всю игру ему удалось пройти всего за 10 минут и 3 секунды.