Бан до 31 грудня 9999 року: гравця у Forza Horizon 5 заблокували за декор автомобілів

Гравець у відеогру Forza Horizon 5 отримав блокування на 8 тисяч років. Він відзначив, що не отримував жодних попереджень, а забанили його за використання "сексуального контенту".

Напевно, всі шанувальники Forza Horizon 5 знають, що в цій відеогрі можна декорувати свій автомобіль як заманеться. Зрозуміло, що є певний набір правил та рекомендацій, щоправда, здається, розробникам з Playground Games потрібно його оновити.

Річ у тім, що геймери досить часто скаржаться на проблеми, які пов'язані з декором автомобілів. Наприклад, одразу ж після релізу Forza Horizon 5 гравці не могли використовувати звичайні арабські імена для цього. Такі геймери отримували попередження про "неприйнятний контент".

У схожу ситуацію потрапив й користувач платформи Reddit з нікнеймом git-regret, щоправда, в його випадку винними виявилися тематичні наліпки. Річ у тім, що цей геймер прикрашав свої автомобілі артами, на яких були зображені героїні аніме чи фільмів. Сам він написав, що використані ним наліпки не порушують правил, а також додав, що навряд чи їх можна назвати дуже відвертими.

Найцікавіше у цій ситуації те, що git-regret отримав перманентний бан до 31 грудня 9999 року. Геймер відзначив, що таке суворе покарання він отримав без жодного попередження, чи попереднього блокування на 7 чи 30 днів. Причиною вказано використання "сексуального контенту", щоправда, невідомо, який конкретно арт не сподобався представникам Playground Games.

Історія банів / Фото Reddit git-regret

Користувач зазначив, що це перше блокування в його житті, а найгірше, що він не може навіть подати апеляцію. Річ у тім, що у Forza Horizon 5 просто немає такої функції. Також git-regret додав, що подібні бани отримали й інші геймери, які використовували схожі чи ідентичні арти.

Варто відзначити, що його пост став одним з найпопулярніших в розділі цієї відеогри. Загалом він вже зібрав понад 7 тисяч вподобань та майже 2 тисячі коментарів. Геймери підтримали головного героя, а також вони порадили йому звернутися в службу підтримки Microsoft.

Варто додати, що гравці у Forza Horizon 5 дуже часто скаржаться на подібні сумнівні бани. Щоправда, до цього шанувальників відеогри не банили на 8 тисяч років. Наостанок варто відзначити, що представники Playground Games поки не коментували ситуацію з цим блокуванням.

Арти, які використовував git-regret / Фото Reddit git-regret