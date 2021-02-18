Бан за винахідливість: у Steam заблокували розробника, що намагався обдурити гравців

Розробник ігор отримав бан у Steam, після спроби обдурити користувачів "позитивними" відгуками. Саме той випадок, коли кмітливість не пішла на користь. Деталі у матеріалі.

Один із найшвидших способів визначити, чи варта вашої уваги яка-небудь гра в Steam це подивитися на розділи "останні рецензії" та "всі рецензії", що знаходяться на її сторінці в магазині, справа від трейлера та нижче опису гри відповідно. Саме з огляду на це в голову одного винахідливого розробника прийшла ідея, яка згодом принесла йому бан на платформі.

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Згадані вище графи мають власну особливість – залежно від відгуків, забарвлення надписів відрізняється. Таким чином синій текст – це переважно схвальні відгуки, оранжевий – змішані, червоний – погані. Якщо ви давно користуєтеся платформою Steam, то частіше за все вам вже навіть не потрібно читати слово "позитивний" або "негативний", щоб одразу зрозуміти, про що йдеться, адже ваше око просто помічає певний колір і ви вже розумієте, які відгуки має гра.

Проте чи знаєте ви, що також є синім на сторінці будь-якого проєкту в Steam? Назви розробника та видавця. За замовчуванням вони блакитні, і нещодавно дехто припустив, що це, теоретично, може спрацювати як спосіб обійти систему. Що станеться, якщо, наприклад, назва розробника та видавця буде "Very Positive"? Цілком можливо, що хтось може сплутати назву розробника з рівнем відгуків про гру. Так і сталося, а тим, хто здогадався таким чином обдурити геймерів був розробник елементарної гри-головоломки Emoji Evolution.

Скріншот з гри Emoji Evolution / зображення mmo13

Emoji Evolution з'явилась у Steam у грудні 2020 року та за визнанням самого розробника була досить поганою грою. У спілкуванні з журналістами порталу Vice, автор тайтлу заявив, що користувачі Steam приділяють мало уваги читанню опису, натомість більше орієнтуючись на відгуки. Він також зауважив, що назви розробника і видавця знаходяться поруч з оцінкою і мають той же колір, і вирішив використовувати це на свою користь. Така винахідливість не залишилась непоміченою та привернула увагу як ігрової спільноти, так і журналістів.

Здавалося б, що цілі досягнуто – гра отримала неабиякий піар, проте вже через кілька тижнів Valve несподівано видалила Emoji Evolution зі свого магазину і призупинила дію акаунту розробника за "маніпуляції з рецензіями".

У своєму обліковому записі у Твіттері, розробник, що побажав залишитися анонімним, написав, що в корені не згоден з рішенням платформи та винен лише в тому, що гра вийшла "дійсно поганою", а також додав, що заборона Emoji Evolution не має сенсу, особливо у той час, коли CD Projekt RED отримали можливість випустити Cyberpunk 2077 – гру, яку всіляко критикували за її фактичну незавершеність.

Також він зазначив, що збирається боротися за свою студію "Very Positive" просто з принципу, адже гра не принесла йому ніяких фінансових чи репутаційних здобутків, отож він вже написав у підтримку платформи гнівного листа. Наостанок розробник вибачився перед користувачами Steam, яких йому все-таки вдалося ввести в оману таким дивним способом та порадив їм скористатися системою повернення коштів.