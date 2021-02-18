Бан за изобретательность: в Steam заблокировали разработчика, пытавшегося обмануть игроков
Разработчик игр получил бан в Steam, после попытки обмануть пользователей "положительными" отзывами. Это именно тот случай, когда сообразительность не пошла на пользу. Детали в материале.
Источник:Vice
Один из самых быстрых способов определить, стоит ли вашего внимания та или иная игра в Steam это посмотреть на разделы "последние рецензии" и "все рецензии", находящиеся на ее странице в магазине, справа от трейлера и ниже описания игры соответственно. Именно в связи с этим в голову одного находчивого разработчика пришла идея, которая впоследствии принесла ему бан на платформе.
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Упомянутые выше графы имеют собственную особенность – в зависимости от отзывов, окрас надписей отличается. Таким образом синий текст – это преимущественно положительные отзывы, оранжевый – смешанные, красный – плохие. Если вы давно пользуетесь платформой Steam, то чаще всего вам уже даже не нужно читать слово "позитивный" или "негативный", чтобы сразу понять, о чем идет речь, ведь ваш глаз просто замечает определенный цвет и вы уже понимаете, какие отзывы имеет игра.
Однако знаете ли вы, что также является синим на странице любого проекта в Steam? Названия разработчика и издателя. По умолчанию они голубые, и недавно кое-кто предположил, что это, теоретически, может сработать как способ обойти систему. Что произойдет, если, например, название разработчика и издателя будет "Very Positive"? Вполне возможно, что кто-то может спутать название разработчика с уровнем отзывов об игре. Так и произошло, а тем, кто догадался таким образом обмануть геймеров был разработчик элементарной игры-головоломки Emoji Evolution.
Скриншот из игры Emoji Evolution / изображение mmo13
Emoji Evolution появилась в Steam в декабре 2020 года и по признанию самого разработчика была довольно плохой игрой. В общении с журналистами портала Vice, автор тайтла заявил, что пользователи Steam уделяют мало внимания чтению описания, зато больше ориентируются на отзывы. Он также отметил, что названия разработчика и издателя находятся рядом с оценкой и имеют тот же цвет, и решил использовать это в свою пользу. Такая изобретательность не осталась незамеченной и привлекла внимание как игрового сообщества, так и журналистов.
Казалось бы, что цель достигнута – игра получила большой пиар, однако уже спустя несколько недель Valve неожиданно удалила Emoji Evolution из своего магазина и приостановила действие аккаунта разработчика из-за "манипуляций с рецензиями".
В своем аккаунте в Твиттере, разработчик, пожелавший остаться анонимным, написал, что в корне не согласен с решением платформы и виновен лишь в том, что игра вышла "действительно плохой", а также добавил, что запрет Emoji Evolution не имеет смысла, особенно в то время, когда CD Projekt RED получили возможность выпустить Cyberpunk 2077 – игру, которую всячески критиковали за ее фактическую незавершенность.
Также он отметил, что собирается бороться за свою студию "Very Positive" просто из принципа, ведь игра не принесла ему никаких финансовых или репутационных достижений, и он уже написал в поддержку платформы гневное письмо. Напоследок разработчик извинился перед пользователями Steam, которых ему все-таки удалось ввести в заблуждение таким странным способом и посоветовал им воспользоваться системой возврата средств.
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