Разработчик игр получил бан в Steam, после попытки обмануть пользователей "положительными" отзывами. Это именно тот случай, когда сообразительность не пошла на пользу. Детали в материале.

Один из самых быстрых способов определить, стоит ли вашего внимания та или иная игра в Steam это посмотреть на разделы "последние рецензии" и "все рецензии", находящиеся на ее странице в магазине, справа от трейлера и ниже описания игры соответственно. Именно в связи с этим в голову одного находчивого разработчика пришла идея, которая впоследствии принесла ему бан на платформе.

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Упомянутые выше графы имеют собственную особенность – в зависимости от отзывов, окрас надписей отличается. Таким образом синий текст – это преимущественно положительные отзывы, оранжевый – смешанные, красный – плохие. Если вы давно пользуетесь платформой Steam, то чаще всего вам уже даже не нужно читать слово "позитивный" или "негативный", чтобы сразу понять, о чем идет речь, ведь ваш глаз просто замечает определенный цвет и вы уже понимаете, какие отзывы имеет игра.

Однако знаете ли вы, что также является синим на странице любого проекта в Steam? Названия разработчика и издателя. По умолчанию они голубые, и недавно кое-кто предположил, что это, теоретически, может сработать как способ обойти систему. Что произойдет, если, например, название разработчика и издателя будет "Very Positive"? Вполне возможно, что кто-то может спутать название разработчика с уровнем отзывов об игре. Так и произошло, а тем, кто догадался таким образом обмануть геймеров был разработчик элементарной игры-головоломки Emoji Evolution.

Скриншот из игры Emoji Evolution / изображение mmo13

Emoji Evolution появилась в Steam в декабре 2020 года и по признанию самого разработчика была довольно плохой игрой. В общении с журналистами портала Vice, автор тайтла заявил, что пользователи Steam уделяют мало внимания чтению описания, зато больше ориентируются на отзывы. Он также отметил, что названия разработчика и издателя находятся рядом с оценкой и имеют тот же цвет, и решил использовать это в свою пользу. Такая изобретательность не осталась незамеченной и привлекла внимание как игрового сообщества, так и журналистов.

Well, this is one way to trick people into thinking your game has positive reviews on Steam…! pic.twitter.com/jnzGC9qfEu — Patrick Klepek (@patrickklepek) February 10, 2021

Казалось бы, что цель достигнута – игра получила большой пиар, однако уже спустя несколько недель Valve неожиданно удалила Emoji Evolution из своего магазина и приостановила действие аккаунта разработчика из-за "манипуляций с рецензиями".

Valve has banned my developer account due to the “review manipulations”. Absolutely disagree with this accusation. — Very Positive Developer (@verypositivedev) February 13, 2021

В своем аккаунте в Твиттере, разработчик, пожелавший остаться анонимным, написал, что в корне не согласен с решением платформы и виновен лишь в том, что игра вышла "действительно плохой", а также добавил, что запрет Emoji Evolution не имеет смысла, особенно в то время, когда CD Projekt RED получили возможность выпустить Cyberpunk 2077 – игру, которую всячески критиковали за ее фактическую незавершенность.

This meme is better than the game pic.twitter.com/qODjTlrlOt — Very Positive Developer (@verypositivedev) February 15, 2021

Также он отметил, что собирается бороться за свою студию "Very Positive" просто из принципа, ведь игра не принесла ему никаких финансовых или репутационных достижений, и он уже написал в поддержку платформы гневное письмо. Напоследок разработчик извинился перед пользователями Steam, которых ему все-таки удалось ввести в заблуждение таким странным способом и посоветовал им воспользоваться системой возврата средств.