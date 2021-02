Состоялся выход игры Potentia, при первом взгляде на которую сразу же заметны сходства с известным эксклюзивом для PlayStation – приключенческим экшеном The Last of Us от студии Naughty Dog. Подробнее в материале.

В цифровом магазине видеоигр Steam 11 февраля состоялся релиз приключенческого шутера от турецких разработчиков из инди-студии Wily Pumpkin под названием Potentia. Геймеры сразу заметили сходство проекта с легендарной серией эксклюзивов для Playstation – The Last of Us, однако, похоже на то, что игрокам это даже нравится, ведь отзывы о игре в основном положительные.

Сюжет игры рассказывает об альтернативной версии настоящего, где после применения одной из супердержав неизвестного энергетического оружия, огромное количество людей просто "растворилось в воздухе" за считанные секунды. При этом здания и инфраструктура остались целыми. Также "энергетический всплеск" не причинил вреда животным и растениям.

В центре событий оказывается главный герой игры по имени Виктор и его жена Анна, которым удалось уцелеть, так как в момент взрыва они находились на одной из станций метро, ​​а также их новый таинственный друг. Вместе они путешествуют постапокалиптическом мире в поисках помощи и информации о том, что случилось с остальными жителями планеты.

В поисках припасов игрокам придется исследовать опустевшие и обросшие растительностью районы, а также бороться с враждебно настроенными людьми, что также смогли выжить, вступая с ними в прямое столкновение или устраняя их по-тихому.

Первый трейлер игры Potentia

Геймеры в Steam уже оставили более 130 рецензий на игру и среди них преобладают положительные отзывы. Игроки отмечают безусловную схожесть с The Last of Us, шутя, что думали, что хакеры украли исходный код Cyberpunk 2077 и The Withcer 3, а не игры от Naughty Dog и здесь с ними трудно поспорить, ведь очевидно, что турецкие разработчики вдохновлялись именно культовым эксклюзивом для PlayStation.

Скриншот из игры Potentia / изображение Steam

Скриншот из игры Potentia / изображение Steam

Среди плюсов игры отмечают атмосферу и интересный сюжет. Крупнейшими же недостатками игры, по отзывам геймеров, является техническое несовершенство и плохая игра актеров озвучки. На популярном сайте metacrtitc игра получила от геймеров оценку в 6,7 балла из 10 возможных.

Если хотите попробовать "The Last of US для ПК" самостоятельно, то (при условии 10% скидки, что действует сейчас) игра обойдется вам в 296 гривен в магазине Steam.