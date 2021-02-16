Игроки в World of Warcraft: Shadowlands столкнулись с очень необычным багом. Геймеры отмечают, что с его помощью можно очень быстро заработать много золота.

Геймеры часто находят разнообразные технические недостатки в открытом мире World of Warcraft. Мы уже рассказывали вам о баге, который позволял увеличить запас здоровья игрового персонажа. На этот раз игроки научились создавать целую армию медведей в последнем дополнении Shadowlands.

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Методом поделился автор ютуб-канала Archvaldor's Warcraft Hacks, он уверен, что этим способом можно зарабатывать до 100 тысяч золота в час или достаточно просто разбираться со сложными боссами. На самом деле этим техническим недостатком не так сложно воспользоваться.

Для начала надо прокачать игрового персонажа до момента, когда он сможет взять задание под названием "Гнев Алиот" в Арденвельде. Алиот дает игрокам свой аватар, который позволяет превращаться в гигантского светящегося медведя. Также он попросит геймеров очистить Сад Ночи от поганцев, но это уже неважно.

Далее нужно подойти к краю территории, где выполняется задание. Там геймер трансформировал своего героя в медведя, а потом быстро вышел за пределы этой локации. В этот момент его персонаж вернул свой стандартный вид, но животное осталось на месте последней трансформации. То есть таким методом можно создать большое количество полезных помощников.

Автор канала Archvaldor's Warcraft Hacks показал, как можно зарабатывать с помощью этого технического недостатка. А вот на ютуб-канале Tosiko можно увидеть весь процесс создания этой армии и достаточно легкую победу над сложным боссом.

Наверное, компания Blizzard попытается уже в ближайшее время исправить этот технический недостаток. Испытывать этот баг не рекомендуем, так как можно получить блокирование игрового аккаунта.

Использование бага автором канала Archvaldor's Warcraft Hacks – видео

Использование бага автором канала Tosiko – видео