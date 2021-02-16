Гравці у World of Warcraft: Shadowlands зіштовхнулися із дуже незвичайним багом. Геймери відмічають, що з його допомогою можна дуже швидко заробити чимало золота.

Геймери часто знаходять різноманітні технічні недоліки у відкритому світі World of Warcraft. Ми вже розповідали вам про баг, який дозволяв збільшити запас здоров'я ігрового персонажа. Цього разу гравці навчилися створювати цілу армію ведмедів в останньому доповненні Shadowlands.

До теми Любов окриляє та додає HP: гравці у World of Warcraft зіштовхнулися із незвичайним багом

Методом поділився автор ютуб-каналу Archvaldor's Warcraft Hacks, він впевнений, що цим способом можна заробляти до 100 тисяч золота за годину чи достатньо просто розбиратися зі складними босами. Насправді цим технічним недоліком не так й складно скористатися.

Для початку треба прокачати ігрового персонажа до моменту, коли він зможе взяти завдання із назвою "Гнів Аліот" в Арденвельді. Аліот дає гравцям свій аватар, який дозволяє перетворюватися на гігантського сяючого ведмедя. Також він попросить геймерів очистити Сад Ночі від поганців, але це вже неважливо.

Далі потрібно підійти до краю території, де виконується завдання. Там геймер трансформував свого героя у ведмедя, а потім швидко вийшов за межі цієї локації. У цей момент його персонаж повернув свій стандартний вигляд, але тварина залишилася на місці останньої трансформації. Тобто таким методом можна створити чималу кількість корисних помічників.

Автор каналу Archvaldor's Warcraft Hacks показав, як можна заробляти за допомогою цього технічного недоліку. А от на ютуб-каналі Tosiko можна побачити весь процес створення цієї армії та достатньо легку перемогу над складним босом.

Напевно, компанія Blizzard спробує вже найближчим часом виправити цей технічний недолік. Випробовувати цей баг не рекомендуємо, бо можна отримати блокування ігрового акаунту.

Використання багу автором каналу Archvaldor's Warcraft Hacks – відео

Використання багу автором каналу Tosiko – відео