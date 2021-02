Відбувся вихід гри Potentia, при першому погляді на яку відразу ж помітні схожості з відомим ексклюзивом для PlayStation – пригодницьким екшеном The Last of Us від студії Naughty Dog. Детальніше у матеріалі.

У цифровому магазині відеоігор Steam 11 лютого відбувся реліз пригодницького шутера від турецьких розробників з інді-студії Wily Pumpkin під назвою Potentia. Геймери відразу помітили схожість проєкту з легендарною серією ексклюзивів для Playstation – The Last of Us, проте, схоже на те, що гравцям це навіть подобається, адже відгуки щодо гри переважно схвальні.

Сюжет гри розповідає про альтернативну версію сьогодення, де після застосування однією з супердержав невідомої енергетичної зброї, величезна кількість людей просто "розчинилась в повітрі" за лічені секунди. При цьому будинки та інфраструктура залишилися цілими. Також "енергетичний сплеск" не заподіяв шкоди тваринам та рослинам.

В центрі подій опиняється головний герой гри, на ім'я Віктор та його дружина Анна, яким вдалося вціліти, тому що в момент вибуху вони перебували на одній зі станцій метро, а також їх новий таємничий друг. Разом вони подорожують постапокаліптичним світом у пошуках допомоги та інформації про те, що сталося з рештою світу.

У пошуках припасів гравцям доведеться досліджувати спорожнілі та оброслі рослинністю райони, а також боротися з вороже налаштованими людьми, що також змогли вижити, вступаючи з ними в пряме зіткнення або усуваючи їх по-тихому.

Перший трейлер гри Potentia

Геймери в Steam вже залишили понад 130 рецензій на гру і серед них переважають схвальні відгуки. Гравці відзначають безумовну схожість з The Last of Us, жартуючи, що думали, що хакери вкрали вихідний код Cyberpunk 2077 та The Withcer 3, а не гри від Naughty Dog і тут з ними важко посперечатись, адже очевидно, що турецькі розробники надихались саме культовим ексклюзивом для PlayStation.

Скріншот з гри Potentia / зображення Steam

Скріншот з гри Potentia / зображення Steam

Серед плюсів гри відзначають атмосферу та цікавий сюжет. Найбільшими ж недоліками гри, за відгуками геймерів, є технічна недосконалість та погана гра акторів озвучки. На популярному сайті metacrtitc гра отримала від геймерів оцінку в 6,7 бали з 10 можливих.

Якщо хочете спробувати "The Last of US для ПК" самотужки то (за умови 10% знижки, що діє зараз) гра обійдеться вам у 296 гривень у магазині Steam.