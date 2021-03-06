Італійський сантехнік та синій їжак рекомендують: у Steam вийшла гра за мотивами відомого мему

У дочасну доступі Steam з'явилася кумедна гра з назвою Bang-On Balls: Chronicles. Цей проєкт створений ветеранами ігрової індустрії за мотивами відомого мему "Polandball".

Незалежна польська студія Exit Plan Games представила незвичайний платформер Bang-On Balls: Chronicles. Ця відеогра вже з'явилася у дочасному доступі Steam, а придбати її можна всього за 229 гривень.

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Відеогра створена за мотивами відомого мему "Polandball", який виник ще у 2009 році. Цей мем пов'язаний з чималою кількість коміксів, персонажами яких є різноманітні країни. Вони зображені у вигляді куль, які розфарбовані у кольори національних прапорів. Проте, першим та найвідомішим персонажем цих коміксів стала саме Польща.

Розробкою цього проєкту зайнялися ветерани ігрової індустрії, які раніше працювали над такими іграми: The Witcher 3, Gears of War, Worms, Cyberpunk 2077 та чималою кількістю інших. Гравці повинні створити свій шар, а потім взяти участь у спеціальному телешоу. У рамках якого вони мають пройти чималу кількість випробувань, щоб розблокувати нові рівні.

У відеогрі Bang-On Balls: Chronicles можна вибрати майже будь-яку країну / Фото крамниця Steam

У цій версії відеогри доступний лише один рівень, а гравцям треба буде відбити навалу вікінгів. Потрібно здолати боса, визволити полонених та зруйнувати чималу кількість ворожих кораблів. Розробники відзначили, що у Bang-On Balls: Chronicles мають з'явитися ще такі епохи: Дикий Захід, феодальна Японія, Карибські моря та навіть підкорення космосу ("Польща може в космос").

Геймплейно все дуже просто: геймер вибирає країну й викачуєтеся на поле бою. У відеогрі величезні відкриті рівні, а руйнувати дозволено майже все. На цих локаціях можна знайти чимало різноманітної зброї, екіпіровки, скарбів, а також секретів.

Величезні локації у відеогрі Bang-On Balls: Chronicles / Фото крамниця Steam

Відеогра Bang-On Balls: Chronicles інтуїтивно проста та зрозуміла, а також знайомить гравців із різноманітними історичними періодами. Також варто відзначити приємну та стильну графіку у цьому проєкті. Зараз у грі вже є кооперативний режим на чотирьох гравців, а також до кінця цього року має вийти ще спеціальна мапа для багатокористувацьких баталій.

Трейлер відеогри Bang-On Balls: Chronicles – відео