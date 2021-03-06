В раннем доступе Steam появилась забавная игра под названием Bang-On Balls: Chronicles. Этот проект создан ветеранами игровой индустрии по мотивам известного мема "Polandball".

Независимая польская студия Exit Plan Games представила необычный платформер Bang-On Balls: Chronicles. Эта видеоигра уже появилась в раннем доступе Steam, а приобрести ее можно всего за 229 гривен.

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Видеоигра создана по мотивам известного мема "Polandball", который возник еще в 2009 году. Этот мем связан с немалым количество комиксов, персонажами которых являются различные страны. Они изображены в виде шаров, которые раскрашены в цвета национальных флагов. Однако, первым и самым известным персонажем этих комиксов стала именно Польша.

Разработкой этого проекта занялись ветераны игровой индустрии, ранее работавшие над такими играми: The Witcher 3, Gears of War, Worms, Cyberpunk 2077 и большим количеством других. Игроки должны создать свой шар, а затем принять участие в специальном телешоу. В рамках которого они должны пройти большое количество испытаний, чтобы разблокировать новые уровни.

В видеоигре Bang-On Balls: Chronicles можно выбрать почти любую страну / Фото магазин Steam

В этой версии видеоигры доступен только один уровень, а игрокам предстоит отразить нашествие викингов. Нужно победить босса, освободить пленных и разрушить большое количество вражеских кораблей. Разработчики отметили, что в Bang-On Balls: Chronicles должны появиться еще такие эпохи: Дикий Запад, феодальная Япония, Карибские моря и даже покорения космоса ("Польша может в космос").

Геймплейно все очень просто: геймер выбирает страну и выкачивается на поле боя. В видеоигре огромные открытые уровни, а разрушать разрешено почти все. На этих локациях можно найти немало разнообразного оружия, экипировки, сокровищ, а также секретов.

Огромные локации в видеоигре Bang-On Balls: Chronicles / Фото магазин Steam

Видеоигра Bang-On Balls: Chronicles интуитивно проста и понятна, а также знакомит игроков с различными историческими периодами. Также стоит отметить приятную и стильную графику в этом проекте. Сейчас в игре уже есть кооперативный режим на четырех игроков, а также до конца этого года должна выйти еще специальная карта для многопользовательских баталий.

Трейлер видеоигры Bang-On Balls: Chronicles​ – видео