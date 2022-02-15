Банк повернув чоловікові 20 тисяч доларів, які його донька витратила у Genshin Impact

Чоловік із Сінгапуру дізнався, що винен своєму банкові 20 тисяч доларів. Виявилося, що його дочка витратила таку серйозну суму на молитви з відеогри Genshin Impact.

Напевно, всі шанувальники Genshin Impact неодноразово купували молитви в цій відеогрі. Щоправда, навряд чи вони зустрічали геймера, який на подібне задоволення витратив одразу 20 тисяч доларів.

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Передісторія

Наприкінці грудня житель Сінгапура Лім Ченг Монг отримав несподіване повідомлення від працівників банку. Останні стверджували, що в нього велика заборгованість, хоча чоловік точно знав, що таких грошей останнім часом не витрачав. Спершу Лім Ченг Монг подумав, що з ним зв'язалися шахраї, щоправда, дуже швидко виявилося, що все це правда, а він дійсно має виплатити чималу суму.

Річ у тім, що його 18-річна донька витратила її на молитви з відеогри Genshin Impact. Виявилося, що за шість тижнів вона провела одразу 89 мікротранзакцій на загальну суму у 20 тисяч доларів, а це понад 500 тисяч гривень. Здається, його кредитна картка була зв'язана з електронним гаманцем доньки. Чоловік був дуже злий, а також зазначив, що такої суми мало б вистачити на цілий рік навчання в іноземному університеті.

Що з виплатами

Варто відзначити, що банк одразу ж пішов назустріч своєму клієнтові. Спершу його представники чомусь попросили повернути лише частину суми (13 тисяч доларів), а через місяць взагалі вирішили пробачити весь борг. Наразі точно невідомо, чому так сталося, але можна припустити, що постаралися юристи цього чоловіка. Можливо, вони знайшли якусь важливу зачіпку в цій дуже дивній історії.

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