Наверное, все поклонники Genshin Impact неоднократно покупали молитвы в этой видеоигре. Правда, вряд ли они встречали геймера, который на подобное удовольствие потратил сразу 20 тысяч долларов.

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Предыстория

В конце декабря житель Сингапура Лим Ченг Монг получил неожиданное сообщение от работников банка. Последние утверждали, что у него большая задолженность, хотя мужчина точно знал, что таких денег в последнее время не тратил. Сначала Лим Ченг Монг подумал, что с ним связались мошенники, правда, очень быстро оказалось, что все это правда, а он действительно должен выплатить немалую сумму.

Дело в том, что его 18-летняя дочь потратила ее на молитвы из видеоигры Genshin Impact. Оказалось, что за шесть недель она провела сразу 89 микротранзакций на общую сумму в 20 тысяч долларов, а это более 500 тысяч гривен. Кажется, его кредитная карта была связана с электронным кошельком дочери. Мужчина был очень злой, а также отметил, что такой суммы должно было бы хватить на целый год обучения в иностранном университете.

Что с выплатами

Стоит отметить, что банк сразу же пошел навстречу своему клиенту. Сначала его представители почему-то попросили вернуть лишь часть суммы (13 тысяч долларов), а через месяц вообще решили простить весь долг. Пока точно неизвестно, почему так произошло, но можно предположить, что постарались юристы этого мужчины. Возможно, они нашли какую-то важную зацепку в этой очень странной истории.

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