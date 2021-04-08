Власти Бразилии решили серьезно взяться за вопрос лутбоксов в видеоиграх. Местных чиновников заверили, что это одна из форм азартных игр, которые на территории этой страны запрещены.

В последнее время все больше стран начало интересоваться вопросом лутбоксов в видеоиграх. Такой вид развлечений приравнивают к азартным играм и пытаются ограничить доступ к нему. Исключением не стала и Бразилия, но ее представители могут решить эту проблему очень радикальным методом.

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Наверное, уже почти все геймеры сталкивались с лутбоксами в своих любимых играх. Обычно они появляются в бесплатных проектах и не влияют на геймплей, а нужны только для кастомизации. Правда, уже есть немало исключений, а в некоторых видеоиграх без открытия лутбоксов почти невозможно добиться успеха.

Бразильские чиновники решили не разбираться во влиянии лутбоксов именно на геймплей. Они просто начали масштабное расследование после обращения Национальной ассоциации центров защиты детей и подростков (ANCED). Последние уверены, что лутбоксы – разновидность азартных игр, которые на территории Бразилии запрещены. Расследование затронет большое количество известных компаний: Activision, EA, Konami, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Tencent, Valve и Garena.

Местные СМИ отмечают, что последних даже уже попросили остановить продажу лутбоксов на территории этой страны до завершения расследования. Если местные власти признают лутбоксы формой азартных игр, то разработчики видеоигр будут вынуждены заблокировать подобную механику для бразильских геймеров. Конечно, можно и оставить, но штраф в 700 тысяч долларов в день вряд ли кто-то захочет выплачивать.

Стоит отметить, что власти Германии также сейчас активно работают над этим вопросом. Местные чиновники рассматривают реформу, которая предусматривает полный запрет продажи лутбоксов несовершеннолетним геймерам.

Конечно, решение бразильских властей может быть очень радикальным, но местные чиновники ранее уже отмечались подобным. Например, еще в нулевых они запрещали распространение на территории этой страны Counter-Strike 1.6 и Bully. Бразилия – это очень большой рынок для разработчиков видеоигр, а полный запрет лутбоксов может стать серьезным ударом для большого количества компаний.