Влада Бразилії вирішила серйозно взятися за питання лутбоксів у відеоіграх. Місцевих можновладців запевнили, що це одна з форм азартних ігор, які на території цієї країни заборонені.

Останнім часом все більше країн почало цікавитися питанням лутбоксів у відеоіграх. Такий вид розваг прирівнюють до азартних ігор та намагаються обмежити доступ до нього. Винятком не стала й Бразилія, але її представники можуть розв'язати цю проблему дуже радикальним методом.

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Напевно, вже майже всі геймери стикалися з лутбоксами у своїх улюблених іграх. Зазвичай вони з'являються у безплатних проєктах та не впливають на геймплей, а потрібні лише для кастомізації. Щоправда, вже є чимало винятків, а у деяких відеоіграх без відкриття лутбоксів майже неможливо досягти успіху.

Бразильські чиновники вирішили не розбиратися у впливі лутбоксів саме на геймплей. Вони просто розпочали масштабне розслідування після звернення Національної асоціації центрів захисту дітей і підлітків (ANCED). Останні впевнені, що лутбокси – різновид азартних ігор, які на території Бразилії заборонені. Розслідування зачепить чималу кількість відомих компаній: Activision, EA, Konami, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Tencent, Valve та Garena.

Місцеві ЗМІ відзначають, що останніх навіть вже попросили зупинити продаж лутбоксів на території цієї країни до завершення розслідування. Якщо місцева влада визнає лутбокси формою азартних ігор, то розробники відеоігор будуть змушені заблокувати подібну механіку для бразильських геймерів. Звісно, можна й залишити, але штраф у 700 тисяч доларів на день навряд чи хтось захоче виплачувати.

Варто зазначити, що влада Німеччини також зараз активно працює над цим питанням. Місцеві чиновники розглядають реформу, яка передбачає повну заборону продажу лутбоксів неповнолітнім геймерам.

Звісно, рішення бразильської влади може бути дуже радикальним, але місцеві можновладці раніше вже відзначалися подібним. Наприклад, ще у нульових вони забороняли розповсюдження на території цієї країни Counter-Strike 1.6 та Bully. Бразилія – це дуже великий ринок для розробників відеоігор, а повна заборона лутбоксів може стати серйозним ударом для чималої кількості компаній.