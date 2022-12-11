Канадський суддя неочікувано дав хід колективному позову 2019 року проти Epic Games, у якому батьки геймерів звинуватили компанію у "залежності" своїх дітей від популярної відеогри Fortnite.

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У 2019 році троє батьків подали позов проти Epic Games, стверджуючи, що їхні діти стали "залежними" від Fortnite і в результаті зазнали шкоди, додавши, що розробники навмисно створили гру такою, яка викликає залежність, адже у процесі розробки співпрацювали з психіатрами.

Під шкодою, що зазнали діти, малася на увазі як витрата надмірних сум грошей на V-Bucks (віртуальну валюту гри), так і втечі з дому, саботаж навчального процесу та психологічні проблеми, включно з панічними атаками. Суддя Сільвен Люсьє з Квебеку вважає, що претензія позивачів "не видається легковажною чи явно необґрунтованою" і тому дозволив зареєструвати позов.

Одним із факторів на які у своєму рішення опирався суддя є класифікація Всесвітньою організацією охорони здоров'я залежності від відеоігор як хвороби. До того ж один із батьків додав до позову звіт про діагноз "кіберазалежності" її сина.

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Epic Games відповіла на звернення CTV News щодо справи, назвавши її "безпідставною" і висловила намір передати її до судового розгляду.

Цей прецедент потенційно може стати каталізатором великих змін не лише для молодих гравців Fortnite, але й для юних шанувальників інших ігор. З огляду на те, що Epic Games не має бажання укладати угоду та готується до захисту в суді лише питанням часу є те, коли усі побачать наслідки цієї унікальної для індустрії справи.