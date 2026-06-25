Іноді найбільш пам'ятні моменти в іграх народжуються зовсім не завдяки задуму розробників, а всупереч, повідомляє 24 Канал.

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Гравці Batman: Arkham Knight самі вигадали геніальність розробників?

Один із ветеранів Rocksteady Studios несподівано розповів, що одна з найулюбленіших фанатами деталей у Batman: Arkham Knight, яку роками вважали блискучим дизайнерським рішенням, насправді була звичайним багом.

Мова про дивний ефект, які геймери помітили невдовзі після релізу гри. Якщо Бетмен у грі присідає аби крастися – Робін повторює за ним. Якщо ж, граючи за Робіна, присідає він – Бетмен залишається незворушним, інформує gamesradar+.

Демонстрація "фічі": дивіться відео

Шанувальники миттєво вирішили, що це геніальна увага до деталей від від Rocksteady. Мовляв, таким чином гра імітує комікси та фільми, де Бетмен виступає лідером та не збирається ховатися у тіні, на відміну від свого юного протеже.

Проте, як зізнався один з розробників Аадіт Доші, усе виявилося значно прозаїчніше. Зокрема він запитав про "фічу" у свого менеджера, який працював над цією системою гри, та поділився відповіддю в соцмережі X.

Він подивився мені прямо в очі та сказав: "Так, це ж баг. Половина гри – це витвір уяви гравця",

– написав Доші.

Отож, це був звичайний баг системи, який команда так і не виправила, здебільшого оскільки гравці самі вигадали красиве пояснення. Цікаво, що це далеко не єдиний випадок, коли баги ставали реально цікавими.