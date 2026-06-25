Одна з улюблених геймерами деталей у Batman Arkham Knight виявилася багом

За 12 років після релізу Batman Arkham Knight геймери нарешті отримали відповідь на одне питання. Цікава деталь гри виявилася багом.

Іноді найбільш пам'ятні моменти в іграх народжуються зовсім не завдяки задуму розробників, а всупереч, повідомляє 24 Канал.

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Гравці Batman: Arkham Knight самі вигадали геніальність розробників?

Один із ветеранів Rocksteady Studios несподівано розповів, що одна з найулюбленіших фанатами деталей у Batman: Arkham Knight, яку роками вважали блискучим дизайнерським рішенням, насправді була звичайним багом.

Мова про дивний ефект, які геймери помітили невдовзі після релізу гри. Якщо Бетмен у грі присідає аби крастися – Робін повторює за ним. Якщо ж, граючи за Робіна, присідає він – Бетмен залишається незворушним, інформує gamesradar+.

Демонстрація "фічі": дивіться відео

pretty funny detail if u play as batman and you crouch, robin will imitate you but batman doesnt imitate robin LMAOOO pic.twitter.com/ev3gl4v4xK — (@batmartian) June 23, 2026

Шанувальники миттєво вирішили, що це геніальна увага до деталей від від Rocksteady. Мовляв, таким чином гра імітує комікси та фільми, де Бетмен виступає лідером та не збирається ховатися у тіні, на відміну від свого юного протеже.

Проте, як зізнався один з розробників Аадіт Доші, усе виявилося значно прозаїчніше. Зокрема він запитав про "фічу" у свого менеджера, який працював над цією системою гри, та поділився відповіддю в соцмережі X.

Він подивився мені прямо в очі та сказав: "Так, це ж баг. Половина гри – це витвір уяви гравця",

– написав Доші.

Отож, це був звичайний баг системи, який команда так і не виправила, здебільшого оскільки гравці самі вигадали красиве пояснення. Цікаво, що це далеко не єдиний випадок, коли баги ставали реально цікавими.