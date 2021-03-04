Прихований анонс чи співпадіння: фанат знайшов підказки, які вказують на місце дії Battlefield 6

Відомий блогер DANNYonPC знайшов декілька підказок, які вказують на місце дії Battlefield 6. Він стверджує, що саме у цій країні розгорнуться події майбутньої відеогри.

Ми вже розповідали вам про перші "злиті" деталі майбутньої відеогри Battlefield 6. Можливо, інформація від Тома Хендерсона була правдивою, бо його обліковий запис у твітері вже встигли заблокувати. Також він видалив усі відео на своєму ютуб-каналі, які пов'язані із серією Battlefield. Сьогоднішній герой навряд чи повторить його долю, бо знайшов підказки, які залишили розробники цієї відеогри.

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Цікавою роботою поділився відомий блогер із нікнеймом DANNYonPC на власному ютуб-каналі. Він вирішив проаналізувати відео, яке розробники з Electronic Arts показали на презентації EA Play у 2020 році. Тоді вони продемонстрували технічні можливості їх майбутніх відеоігор, а також показали модель чоловіка з Battlefield 6, який загадково посміхається. Геймер відзначив, що на лобі цього персонажа можна помітити якісь числа. DANNYonPC дізнався, що це координати реального місця, а вказують вони на територію Казахстану.

Загадкові числа на лобі персонажа з Battlefield 6 / скриншот

Також цікаво, що це не єдиний натяк саме на цю країну, який знайшов блогер. У Battlefield V є легендарний скін на оперативника із прізвиськом Ейдолон, який можна було отримати лише пройшовши спеціальне секретне завдання. У цього персонажа є цікавий ремінь з металевою пряжкою, на якій вигравірувані римські цифри. Він перевів ці числа у координати, які знову вказали на територію Казахстану.

Пряжка, на якій вигравірувані римські цифри / скриншот

Можливо, це лише просте співпадіння, але куди ймовірніше, що розробники залишили загадкові координати неспроста. Зазначимо, що офіційний анонс відеогри Battlefield 6 має відбутися весною, а реліз цього проєкту заплановано вже на осінь.

Розслідування DANNYonPC про місце дії Battlefield 6 – відео