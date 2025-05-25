З'явилися нові подробиці про режим королівської битви, який може стати частиною наступної частини культової Battlefield, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Власний погляд на жанр

Користувач Reddit під ніком temporyal поділився напрочуд розлогим списком деталей майбутнього режиму, які були отримані дата-майнінгом з Battlefield Labs.

Згідно з наявною інформацією, Battlefield 6 багато в чому наслідуватиме не лише відомий фільм Нолана, а й хітову Call of Duty: Warzone, але матиме власні "фішки".

Зокрема, в режимі королівської битви буде представлена ​​так звана "Oversight System" (система нагляду, – ред.), яка дозволятиме "мертвим" гравцям контролювати дрони, турелі та навіть камери, щоб допомогти своїм товаришам по команді, що досі борються за перемогу.

Окрім того, інакше ніж у Warzone працюватимуть транспортні засоби. Стверджується, що на мапі гравці зможуть знаходити ключ-картки для виклику потрібного транспорту у спеціальних контейнерах, на точках розкиданих по карті.

Там їм потрібно буде захищати транспортний засіб під час його розгортання.

Наразі невідомо чи стане режим королівської битви Battlefield 6 окремою безплатною грою (як згадана Warzone) чи буде частиною платної версії. Одначе, на офіційний анонс гри очікують вже на початку червня.