Інформація про угоду з'явилася на офіційному сайті Behaviour Interactive.

Дивіться також Ігри майже задарма та безплатні бонуси: у Steam стартував великий "Весняний розпродаж"

Що означає нова угода для 7 Days to Die?

Behaviour Interactive, відома насамперед завдяки асиметричному горору Dead by Daylight, зробила ще один крок у напрямку розширення своєї присутності на ринку жахастиків та сурвайвалів.

Компанія придбала американську студію The Fun Pimps, засновану у 2012 році, разом із її головним проєктом – постапокаліптичним симулятором виживання з відкритим світом 7 Days to Die.

За словами співзасновника The Fun Pimps Річарда Г'юнінка, команда усвідомила, що власними ресурсами не зможе повністю реалізувати потенціал гри. У Behaviour студія побачила партнера, який поділяє її підхід до роботи зі спільнотою гравців, підтримки модифікацій та розвитку проєкту в довгостроковій перспективі.

Behaviour Interactive купує The Fun Pimps – дивіться відео:

Що передбачає угода?

У рамках домовленостей The Fun Pimps продовжить працювати над розвитком 7 Days to Die. Водночас Behaviour Interactive надасть додаткові виробничі потужності, експертну підтримку та допоможе розширити команди художників, інженерів і дизайнерів. Також планується посилити напрямки роботи зі спільнотою та підтримкою користувачів.

Г'юнінк наголосив, що співпраця дозволить студії прискорити реалізацію бачення майбутнього гри. Саме це, за його словами, стало ключовим фактором для укладення угоди.

Щоб відповісти на запитання фанатів щодо нового союзу, представники The Fun Pimps проведуть 25 березня спеціальну сесію спілкування на форумі Reddit у розділі, присвяченому 7 Days to Die.

Нагадаємо, релізна версія гри вийшла у грудні 2014 року на PC. Пізніше проєкт з'явився і на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X|S. У Steam гра отримала близько 270 тисяч відгуків зі статусом "дуже позитивні", що відповідає рейтингу приблизно 87%. Загальні продажі 7 Days to Die перевищили 20 мільйонів копій.