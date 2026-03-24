Информация о сделке появилась на официальном сайте Behaviour Interactive.

Что означает новое соглашение для 7 Days to Die?

Behaviour Interactive, известная прежде всего благодаря асимметричному хоррору Dead by Daylight, сделала еще один шаг в направлении расширения своего присутствия на рынке ужастиков и сурвайвалов.

Компания приобрела американскую студию The Fun Pimps, основанную в 2012 году, вместе с ее главным проектом – постапокалиптическим симулятором выживания с открытым миром 7 Days to Die.

По словам соучредителя The Fun Pimps Ричарда Хьюнинка, команда осознала, что собственными ресурсами не сможет полностью реализовать потенциал игры. В Behaviour студия увидела партнера, который разделяет ее подход к работе с сообществом игроков, поддержке модификаций и развитию проекта в долгосрочной перспективе.

Behaviour Interactive покупает The Fun Pimps – смотрите видео:

Что предусматривает сделка?

В рамках договоренностей The Fun Pimps продолжит работать над развитием 7 Days to Die. В то же время Behaviour Interactive предоставит дополнительные производственные мощности, экспертную поддержку и поможет расширить команды художников, инженеров и дизайнеров. Также планируется усилить направления работы с сообществом и поддержкой пользователей.

Хьюнинк отметил, что сотрудничество позволит студии ускорить реализацию видения будущего игры. Именно это, по его словам, стало ключевым фактором для заключения сделки.

Чтобы ответить на вопросы фанатов относительно нового союза, представители The Fun Pimps проведут 25 марта специальную сессию общения на форуме Reddit в разделе, посвященном 7 Days to Die.

Напомним, релизная версия игры вышла в декабре 2014 года на PC. Позже проект появился и на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. У Steam игра получила около 270 тысяч отзывов со статусом "очень положительные", что соответствует рейтингу примерно 87%. Общие продажи 7 Days to Die превысили 20 миллионов копий.