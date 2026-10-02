Штучний інтелект у світі після ядерного вибуху

Користувач соціальної мережі X під ніком CHRIS FIRST опублікував відеоролик із демонстрацією власної гри Fallout: New York. Автор задіяв нейромережу Claude Opus 5.5, щоб зробити повноцінну браузерну версію з квестами, компаньйонами, діалоговими гілками, фірмовою системою прицілювання V.A.T.S. та працюючим КПК Pip-Boy. Відео швидко стало вірусним і зібрало понад 3,5 мільйона переглядів, пише IGN.

Творець проєкту запевнив, що розробляв гру безкоштовно для фанатів та не планував заробляти гроші. Проте материнська компанія ZeniMax Media надіслала йому офіційну вимогу про припинення порушення торговельних марок і авторських прав через використання домену fallout.nyc та оригінальних матеріалів.

Bethesda, як щодо того, щоб ви самі зробили нову частину Fallout, аби мені не довелося цього робити,

– прокоментував розробник проєкту під ніком CHRIS FIRST.

Більшість користувачів ігрової спільноти сприйняла закриття проєкту без подиву та розкритикувала автора за копіювання чужої інтелектуальної власності. Багато гравців назвали розробку неякісним ШІ-сміттям і відзначили повну відсутність нових ідей чи оригінальних механік.

Цей випадок став частиною нової хвилі клонування популярних ігор за допомогою штучного інтелекту, де розробники поєднують елементи Minecraft, Elden Ring та інших хітів.

Попри юридичні суперечки навколо аматорських проєктів, компанія Bethesda продовжує офіційну розробку Fallout 5, а також оновлених версій Fallout 3 і New Vegas, прагнучи захистити свої популярні франшизи від несанкціонованого копіювання.