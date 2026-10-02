Искусственный интеллект в мире после ядерного взрыва

Пользователь социальной сети X под ником CHRIS FIRST опубликовал видеоролик с демонстрацией собственной игры Fallout: New York. Автор использовал нейросеть Claude Opus 5.5, чтобы создать полноценную браузерную версию с квестами, компаньонами, диалоговыми ветвями, фирменной системой прицеливания V.A.T.S. и работающим КПК Pip-Boy. Видео быстро стало вирусным и набрало более 3,5 миллиона просмотров, пишет IGN.

Создатель проекта заверил, что разрабатывал игру бесплатно для фанатов и не планировал зарабатывать деньги. Однако материнская компания ZeniMax Media направила ему официальное требование о прекращении нарушения товарных знаков и авторских прав из-за использования домена fallout.nyc и оригинальных материалов игры.

Bethesda, что насчет того, чтобы вы сами сделали новую часть Fallout, чтобы мне не пришлось этим заниматься,

– прокомментировал разработчик проекта под ником CHRIS FIRST.

Большинство пользователей игрового сообщества восприняло закрытие проекта без удивления и раскритиковало автора за копирование чужой интеллектуальной собственности. Многие игроки назвали разработку некачественным ИИ-мусором и отметили полное отсутствие новых идей или оригинальных механик.

Этот случай стал частью новой волны клонирования популярных игр с помощью искусственного интеллекта, в которой разработчики сочетают элементы Minecraft, Elden Ring и других хитов.

Несмотря на юридические споры вокруг любительских проектов, компания Bethesda продолжает официальную разработку Fallout 5, а также обновленных версий Fallout 3 и New Vegas, стремясь защитить свои популярные франшизы от несанкционированного копирования.