Без використання багів не дістатися: геймер знайшов дивну пасхалку в Cyberpunk 2077

Шанувальник Cyberpunk 2077 знайшов дивну пасхалку в цій відеогрі. Річ у тім, що вона знаходиться на даху хмарочоса, а туди можна потрапити лише використовуючи баги.

Напевно, всі геймери знають, що у відеогрі Cyberpunk 2077 є не лише баги та технічні недоліки, а й чимало дуже цікавих пасхалок. Час від часу геймери знаходять у цьому проєкті від CD Projekt RED різноманітні секрети, щоправда, головний герой цієї історії відшукав пасхалку в несподіваному місті.

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Отже, користувач з нікнеймом Feeltherush2132 вирішив дослідити дахи місцевих хмарочосів. Щоправда, зробити звичайними способами це майже неможливо, тому ентузіаст скористався відомим багом з назвою "flying katana", який дозволяє гравцям літати. А найцікавіше, що цей користувач зробив все це не даремно. Річ у тім, що на одному з таких дахів він помітив величезний напис "Well Done" ("Молодець"), а також там він знайшов дві скрині з корисними предметами.

Знахідка дійсно дуже цікава, щоправда, користувачі мережі не розуміють, навіщо залишати пасхалку в місці, яке без використання багів навряд чи вийде відвідати. А тому деякі гравці припускають, що це не пасхалка, а чергова незавершена локація. Вони думають, що раніше тут мав бути майданчик для приземлення повітряного транспорту (є попередження про ризик падіння з даху). Щоправда, у такому разі незрозуміло, навіщо тоді вони додали напис "Well Done". Можливо, спершу це дійсно був такий майданчик, але в певний момент розробники перетворили його на таку дивну пасхалку.

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі знахідка Feeltherush2132 дуже сподобалася. А відповідний запис на платформі Reddit став одним з найпопулярніших за останній тиждень: понад 7 тисяч вподобань та 160 коментарів.

Пасхалка, яку знайшов користувач Feeltherush2132: відео