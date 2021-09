Наверное, все геймеры знают, что в видеоигре Cyberpunk 2077 есть не только баги и технические недостатки, но и немало очень интересных пасхалок. Время от времени геймеры находят в этом проекте от CD Projekt RED различные секреты, правда, главный герой этой истории отыскал пасхалку в неожиданном месте.

Итак, пользователь с никнеймом Feeltherush2132 решил исследовать крыши местных небоскребов. Правда, сделать обычными способами это почти невозможно, поэтому энтузиаст воспользовался известным багом c названием "flying katana", который позволяет игрокам летать. А самое интересное, что этот пользователь сделал все это не зря. Дело в том, что на одной из таких крыш он заметил огромную надпись "Well Done" ("Молодец"), а также там он нашел два сундука с полезными предметами.

Находка действительно очень интересная, правда, пользователи сети не понимают, зачем оставлять пасхалку в месте, которое без использования багов вряд ли получится посетить. Поэтому некоторые игроки предполагают, что это не пасхалка, а очередная незавершенная локация. Они думают, что раньше здесь должна была быть площадка для посадки воздушного транспорта (есть предупреждение о риске падения с крыши). Правда, в таком случае непонятно, зачем тогда они добавили надпись "Well Done". Возможно, сначала это была такая площадка, но в определенный момент разработчики превратили ее в такую странную пасхалку.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети находка Feeltherush2132 очень понравилась. А соответствующая запись на платформе Reddit стала одной из самых популярных за последнюю неделю: более 7 тысяч лайков и 160 комментариев.

Пасхалка, которую нашел пользователь Feeltherush2132: видео