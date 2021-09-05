Напевно, всі геймери хоч щось чули про вампірку Леді Дімітреску з Resident Evil Village. У січні вона неочікувано стала справжньою зіркою мережі, а також надихнула шанувальників на створення чималої кількості робіт. Щоправда, головний герой цієї історії поділився не простою фанатською роботою.

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Варто розпочати з того, що у цієї відомої вампірки є одразу кілька прототипів. Розробники відзначали, що це збірний образ, який вони створили орієнтуючись одразу на трьох персонажів. Йдеться про героїню японських міфів Хассаку-сама, угорську графиню Єлизавету Баторій, а також Мортішу Адамс у виконанні Анжеліки Х'юстон. Щоправда, здається, в Леді Дімітреску може бути й більше прототипів.

Річ у тім, що кілька днів тому на платформі Reddit з'явився пост, який сподобався фанатам гри Resident Evil Village. Користувач з нікнеймом vzb227 поділився фотографією, на якій можна побачити статую жінки, яка дуже схожа на Леді Дімітреску. Одягнена ця дама в довгу сукню, на голові в неї великий капелюх, а загалом вона також дуже висока. Знаходиться ця статуя на території угорського міста Сегед, а також відомо, що вона там з'явилася до виходу Resident Evil Village. Геймери дізналися, що створив її Андраш Лапіс, а загалом в його портфоліо є чимало майже ідентичних робіт.

Можна припустити, що розробники з Capcom дійсно знайомі з роботами цього митця. Можливо, одну з його статуй вони побачили під час своєї поїздки у Східну Європу. Наостанок варто ще згадати, що геймери вже знаходили у грі Resident Evil Village локації, у яких є реально існуючі прототипи. А найголовніше, що вони також знаходяться у цьому регіоні.

Статуя жінки, яка дуже схожа на Леді Дімітреску / Фото Reddit vzb227