Реліз гри Resident Evil Village пройшов дуже вдало: схвальні відгуки від критиків, рекордні продажі та прекрасний онлайн. Напевно, шанувальники серії вже встигли не лише пройти відеогру, а й повністю дослідити цей моторошний ігровий світ. Щоправда, навіть такий химерний всесвіт повинен мати якусь основу чи першоджерело.

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Для початку варто нагадати, що події відеогри Resident Evil Village розгортаються у закинутому селищі, яке знаходиться у Трансильванії, Румунія. Ще до виходу самої гри артдиректор Capcom Томонорі Такано відзначав, що у місцевого озера є реально існуючий прототип, який він побачив під час поїздки у Східну Європу. Напевно, чимала кількість геймерів вже тоді зрозуміла, що найцікавіші знахідки лише попереду.

Зрозуміло, що першим знайшли замок дуже популярної у мережі вампірки Леді Дімітреску. Відповідним постом на платформі Reddit поділився користувач із нікнеймом Smooth_Skin_Operator. Він відзначив, що сам з Румунії, тому просто зобов'язаний був поділитися цими світлинами. Аудиторії платформи Reddit цей пост дуже сподобався: майже 5 тисяч вподобань та понад 200 коментарів.

Smooth_Skin_Operator відзначив, що палац Леді Дімітреску має чимало спільного із замком Пелеш, який знаходиться біля міста Сінай (південь Румунії). Цікаво, що реальна споруда не може похизуватися якоюсь вражаючою історією, бо її збудували лише на початку 20 століття. Ініціатором став король Румунії Кароль I, який був вражений красою цих місць. Замок Пелеш побудований у стилі неоренесансу, а назвали його на честь гірської річки, яка протікає недалеко від нього. Тривалий час це була літня резиденція королівської сім'ї, але зараз він "перетворився" на популярну туристичну локацію. Напевно, після такого відкриття кількість відвідувачів замку Пелеш лише зросте.

Користувач Smooth_Skin_Operator порівняв фото замку Пелеш зі скриншотами цього палацу з гри. Можна помітити, що розробники із Capcom трохи збільшили віртуальний варіант, додали кілька веж зі шпилями та зробили його химернішим (в готичному стилі). Приміщення цього маєтку також стали просторішими, але схожих елементів однаково чимало. Наприклад, використання зеленого кольору в інтер'єрі обох замків, майже однакові їдальні чи повторення дизайну люстр. Зрозуміло, що повністю ідентичними ці замки важко назвати, але вплив реальної споруди беззаперечний.

Порівняння відеоігрового замку з реальним / Фото Reddit Smooth_Skin_Operator