Релиз игры Resident Evil Village прошел очень удачно: лестные отзывы от критиков, рекордные продажи и прекрасный онлайн. Наверное, поклонники серии уже успели не только пройти видеоигру, но и полностью исследовать этот жуткий игровой мир. Правда, даже столь причудливая вселенная должна иметь какую-то основу или первоисточник.

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Для начала стоит напомнить, что события видеоигры Resident Evil Village разворачиваются в заброшенном поселке, который находится в Трансильвании, Румыния. Еще до выхода самой игры арт-директор Capcom Томонори Такано отмечал, что у местного озера есть реально существующий прототип, который он увидел во время поездки в Восточную Европу. Наверное, немалое количество геймеров уже тогда поняло, что самые интересные находки только впереди.

Понятно, что первым нашли замок очень популярной в сети вампирши Леди Димитреску. Соответствующим постом на платформе Reddit поделился пользователь с никнеймом Smooth_Skin_Operator. Он отметил, что сам из Румынии, поэтому просто обязан был поделиться этими фотографиями. Аудитории платформы Reddit этот пост очень понравился: почти 5 тысяч лайков и более 200 комментариев.

Smooth_Skin_Operator отметил, что дворец Леди Димитреску имеет много общего с замком Пелеш, который находится возле города Синай (юг Румынии). Интересно, что реальное сооружение не может похвастаться какой-то поразительной историей, потому что его построили лишь в начале 20 века. Инициатором стал король Румынии Кароль I, который был поражен красотой этих мест. Замок Пелеш построен в стиле неоренессанса, а назвали его в честь горной реки, которая протекает недалеко от него. Долгое время это была летняя резиденция королевской семьи, но сейчас он "превратился" в популярную туристическую локацию. Наверное, после такого открытия количество посетителей замка Пелеш только возрастет.

Пользователь Smooth_Skin_Operator сравнил фото замка Пелеш со скриншотами этого дворца из игры. Можно заметить, что разработчики из Capcom немного увеличили виртуальный вариант, добавили несколько башен со шпилями и сделали его более жутким (в готическом стиле). Помещения этого поместья также стали просторнее, но похожих элементов все равно немало. Например, использование зеленого цвета в интерьере обоих замков, почти одинаковые столовые или повторение дизайна люстр. Понятно, что полностью идентичными эти замки трудно назвать, но влияние реального сооружения бесспорно.

Сравнение видеоигрового замка с реальным / Фото Reddit Smooth_Skin_Operator