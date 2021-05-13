Почти неделя прошла с момента релиза долгожданной игры Resident Evil: Village. Видеоигра получила положительные отзывы от критиков, а геймеры "помогли" этому проекту от Capcom установить несколько рекордов для серии. Понятно, что такой масштабный проект вышел и на консоли нового поколения, правда, не всех интересуют такие технические новинки.

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Блогер с никнеймом Hoolopee поделился интересным видео на своем ютуб-канале. Его запись мгновенно стала очень популярной и уже собрала почти 850 тысяч просмотров и 43 тысячи лайков. Энтузиаст решил сделать своеобразный демейк видеоигры Resident Evil: Village и показать, как выглядела бы эта игра на консоли PlayStation 1 (вышла еще в 1994 году). В своей работе он использовал некоторые фрагменты из первого трейлера этой видеоигры, а также оставил оригинальный саундтрек.

Сначала в трейлере от Hoolopee можно увидеть некоторых местных жителей, странную бабушку, а также разнообразные локации этого поселка. Также появляются и оборотни, которые стали выглядеть даже страшнее. Нечто похожее можно написать и о Леди Димитреску, которая также появилась в конце этого видео. В этой сцене блогер почти в точности повторил финал первой демоверсии Resident Evil: Village (Maiden), когда эта высоченная вампирша решила эффектно "познакомиться" с главной героиней.

В общем пользователям в сети очень понравилось такое переосмысление трейлера и некоторых сцен из этой игры. Немалое количество геймеров отметило, что игра стала выглядеть даже страшнее, а особенно выделяют именно "новый" образ Леди Димитреску. Некоторые пользователи написали, что даже приобрели бы себе такой пиксельный и атмосферный вариант Resident Evil: Village. Напоследок стоит отметить, что на ютуб-канале Hoolopee можно найти подобные трейлеры и других игр, например, Halo Infinite и Death Stranding.

Resident Evil: Village в стилистике видеоигр для PlayStation 1​ – видео