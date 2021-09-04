Кілька тижні тому для відеогри Assassin's Creed Valhalla вийшло нове масштабне доповнення з назвою "Siege of Paris". Розробники додали у гру не лише Париж та його околиці, а також й чергову дуже цікаву загадку.

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Варто розпочати з того, що раніше Париж вже з'являвся в іграх цієї серії. На території цього міста розгорнулися події відеогри Assassin's Creed Unity, яка вийшла ще у 2014 році. У цій грі є чимало реально існуючих споруд, наприклад, в одному з доповнень розробники додали у відеогру абатство Сен-Дені – головний монастир середньовічної Франції. Цікаво, що під цією будівлею вони вирішили розмістити підземний храм Ісу, який геймери змогли навіть відвідати під час одного із завдань.

У Assassin's Creed Valhalla можна знайти ці ж локації, хоча й варто додати, що події нової відеогри розгортаються на 9 століть раніше. Геймери відшукали церкву Сен-Дені, а також вхід до прихованого підземного святилища. Щоправда, потрапити вони туди поки не можуть, бо прохід зараз заблоковано. А тому шанувальники серії почали одразу ж шукати різноманітні підказки поблизу цієї віртуальної будівлі, щоправда, безрезультатно.

Але знайшовся фанат, який вирішив відвідати реальну церкву, а найцікавіше, що на її території він знайшов підказку. На одній зі стін він помітив QR-код з логотипом Assassin's Creed Valhalla. Просканувавши його геймер отримав доступ до короткого відео, на якому можна побачити напис мовою Ісу. Шанувальники розшифрували його й отримали наступне:

Ви шукаєте те, що є частиною вас. Я такий, який я є. Чим ви готові пожертвувати?

На жаль, цей текст нічим не допоміг фанатам, які хочуть розгадати цю таємницю. Щоправда, нещодавно в офіційному твітері розробників серії Assassin's Creed з'явилося одразу кілька цікавих постів. Вони похвалили фаната, який знайшов цей QR-код, а також опублікували нове та фінальне послання. Геймери розшифрували його й отримали наступне:

Я був частиною своєї родини. Я хотів для неї великих звершень. Тепер я хочу помститися.

На жаль, шанувальники поки не знають, що все це означає, а також не розуміють, що ж треба робити далі. А тому дуже ймовірно, що ця історія ще матиме якесь продовження.