Несколько недель назад для видеоигры Assassin's Creed Valhalla вышло новое масштабное дополнение с названием "Siege of Paris". Разработчики добавили в игру не только Париж и его окрестности, а также и очередную очень интересную загадку.

Это интересно Сингапур, Экскалибур и загадочный шифр: геймеры разгадали сложную головоломку с популярной игры

Стоит начать с того, что раньше Париж уже появлялся в играх этой серии. На территории этого города развернулись события видеоигры Assassin's Creed Unity, которая вышла еще в 2014 году. В этой игре есть немало реально существующих построек, например, в одном из дополнений разработчики добавили в видеоигру аббатство Сен-Дени – главный монастырь средневековой Франции. Интересно, что под этим зданием они решили разместить подземный храм Ису, который геймеры смогли даже посетить во время одного из заданий.

В Assassin's Creed Valhalla можно найти эти же локации, хотя и стоит добавить, что события новой видеоигры разворачиваются на 9 веков раньше. Геймеры нашли церковь Сен-Дени, а также вход в скрытое подземное святилище. Правда, попасть они туда пока не могут, потому что проход сейчас заблокирован. Поэтому поклонники серии начали сразу же искать различные подсказки вблизи этого виртуального здания, правда, безрезультатно.

Но нашелся фанат, который решил посетить реальную церковь, а самое интересное, что на ее территории он нашел подсказку. На одной из стен он заметил QR-код с логотипом Assassin's Creed Valhalla. Просканировав его геймер получил доступ к короткому видео, на котором можно увидеть надпись на языке Ису. Поклонники расшифровали ее и получили следующее:

Вы ищете то, что является частью вас. Я такой, какой я есть. Чем вы готовы пожертвовать?

К сожалению, этот текст ничем не помог фанатам, которые хотят разгадать эту тайну. Правда, недавно в официальном твиттере разработчиков серии Assassin's Creed появилось сразу несколько интересных постов. Они похвалили фаната, который нашел этот QR-код, а также опубликовали новое и финальное послание. Геймеры расшифровали его и получили следующее:

Я был частью своей семьи. Я хотел для нее великих свершений. Теперь я хочу отомстить.

К сожалению, поклонники пока не знают, что все это значит, а также не понимают, что надо делать дальше. Поэтому очень вероятно, что эта история еще будет иметь какое-то продолжение.